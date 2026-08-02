School Protest News: पढ़ाई छोड़ सडक़ पर उतरे भाटापारा के स्कूली बच्चे, कई घंटो तक रहा चक्काजाम, सरकार से कर दी यह मांग

चक्काजाम की सूचना मिलते ही तहसीलदार यशवंत राज, नायब तहसीलदार प्रेमा मिंज, पीडब्ल्यूडी अधिकारी कुर्रे व मणिकांत तिवारी, बीआरसी दुर्गेश, पुलिस बल और स्पंज प्लांट प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। लगभग 6 घंटे चली तीखी बहस के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी। पीडब्ल्यूडी ने तत्काल सडक़ मरम्मत कार्य शुरू कराया और बारिश के बाद स्थायी डामरीकरण का भरोसा दिया। इसके अलावा, स्कूली समय में (सुबह 9:30 से 10:30 बजे तथा दोपहर 3:30 से 4:50 बजे तक) धुर्राबांधा-कोसमंदा मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया गया। एसडीएम श्याम पटेल ने बताया कि स्थायी सडक़ निर्माण, स्कूल के पास स्पीड टेबल और भवन मरम्मत हेतु शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजे गए है।