Chhattisgarh flood news: उफनती महानदी के बीच जिंदगी की जंग, टॉर्च की रौशनी में 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन, 4 लोगों की जान बची

पुलिस टीम ने मानवता और कर्तव्यपरायणता की अपूर्व मिसाल पेश की। ग्राम तुरमा स्थित महानदी किनारे एक मकान में रह रहे चार ग्रामीण दो पुरुष, दो महिला बाढ़ के पानी में बुरी तरह घिर गए थे। उन्हें पूर्व में कोटवार से सतर्क किया गया था, पर वे बाहर नहीं निकल सके। पानी तेजी से बढऩे से स्थिति गंभीर हो गई और गांव तक पहुंचना अवरुद्ध हो चुका था। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आपातकालीन राहत व बचाव टीम को तत्काल मौके पर भेजा। ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की व्यवस्था कर बचाव टीम नाव व जीवनरक्षक उपकरणों के साथ शाम लगभग छह बजे प्रभावित स्थल पहुंची।