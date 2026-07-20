इस अवैध वसूली को लेकर पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करने की तैयारी कर ली है। पालकों का कहना है कि एक तरफ सरकार मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर वसूली गई रकम वापस दिलाई जाए और दोषी प्राचार्य पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए कुल शुल्क 950 रुपये तथा कक्षा 11वीं व 12वीं के लिए कुल शुल्क 1000 रुपये निर्धारित है। मदवार शुल्क का विवरण नीचे कॉलम में दिया गया है।