Khorsi Nala Accident: बलौदाबाजार के उफनते नाले में बही सरकारी गाड़ी, तीसरे दिन मिला लापता बिजली कर्मी का शव

Khorsi Nala News: बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के समीप खोरसी नाला पार करते समय सोमवार देर रात बिजली विभाग की एक पिकअप गाड़ी तेज बहाव में पलट गई। हादसे में पिकअप सवार चार लोगों में से तीन कर्मचारियों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 23 वर्षीय विद्युत कर्मी पार्थिक ध्रुव तेज बहाव में बह गया। मंगलवार को एसडीआरएफ और पुलिस की टीम द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुधवार सुबह खैरी रपटा छुईहा मार्ग के पास युवक का शव बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है।