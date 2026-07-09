बारनवापारा अभयारण्य 31 अक्टूबर तक बंद, अब पर्यटकों के लिए तैयार किए गए नए स्पॉट

वन विभाग का यह नया मॉडल वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन, दोनों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे जहां जंगल और वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे, वहीं पर्यटकों को भी मानसून में प्रकृति के करीब जाने का नया विकल्प मिलेगा। बारिश के मौसम में बारनवापारा का बफर जोन अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख मानसून पर्यटन स्थलों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।