DSP को मनचाही पोस्टिंग का ऑफर! भारत सरकार का अधिकारी बन घूम रहा था युवक, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के लोगों से लाखों की ठगी

आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने छत्तीसगढ़ और बिहार के कई लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए लिए हैं। ठगी की रकम से लैपटॉप, मोबाइल व अन्य सामग्री खरीदी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने 12 से अधिक लोगों से 30 लाख रुपए से ज्यादा ठगे हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर फर्जी पहचान पत्र, दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, तीन सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड संबंधी दस्तावेज, नगद राशि और एक कार जब्त की है।