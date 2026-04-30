CG Thagi News: मां के इलाज के लिए बेचनी थी कार, सौदे में 4.51 लाख की ठगी, आरोपी ने वारदात को ऐसे दिया अंजाम

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)
CG Thagi News: बिलासपुर जिले में कार बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति से 5.11 लाख रुपए में कार बेचने का सौदा कर आरोपियों ने अधिकांश रकम हड़प ली और अब पैसे देने में टालमटोल कर रहे हैं। पीड़ित सर्वेश कश्यप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी कार बेचने का निर्णय लिया। इस दौरान उनके परिचित विक्की सिदारा उर्फ विजय सिदारा ने कार बिकवाने का आश्वासन दिया।
आरोप है कि विक्की सिदारा के भरोसे में आकर पीड़ित ने कार संजय महानंदा के पास छोड़ दी। उसी दिन पीड़ित के खाते में 60 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि शेष 4.51 लाख रुपए बाद में देने का भरोसा दिलाया गया। पीड़ित का आरोप है कि बार-बार रकम मांगने पर आरोपी गोलमोल जवाब देते रहे और अब पैसे देने से इनकार कर धमकी दे रहे हैं। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
बताया गया कि 7 सितंबर 2025 को आरोपी विक्की सिदारा उन्हें कार के साथ रायपुर ले गया, जहां उसने संजय महानंदा नामक व्यक्ति से परिचय कराया। वहीं पहले से तैयार बिक्रीनामा पर पीड़ित से हस्ताक्षर कराए गए और बताया गया कि कार का सौदा 5.11 लाख रुपए में तय हो गया है।
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