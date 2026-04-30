CG Thagi News: मां के इलाज के लिए बेचनी थी कार, सौदे में 4.51 लाख की ठगी, आरोपी ने वारदात को ऐसे दिया अंजाम

CG Thagi News: बिलासपुर जिले में कार बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति से 5.11 लाख रुपए में कार बेचने का सौदा कर आरोपियों ने अधिकांश रकम हड़प ली और अब पैसे देने में टालमटोल कर रहे हैं। पीड़ित सर्वेश कश्यप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी कार बेचने का निर्णय लिया। इस दौरान उनके परिचित विक्की सिदारा उर्फ विजय सिदारा ने कार बिकवाने का आश्वासन दिया।