‘ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी’, द्वाराचार में दूल्हे की हालत देख दुल्हन ने तोड़ा रिश्ता, जमकर मचा बवाल

दुल्हन। फोटो-सांकेतिक
CG News: शादी का मंडप सजा था, बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और खुशियों का माहौल अपने चरम पर था। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। जैसे ही दूल्हा द्वाराचार की रस्म के लिए गाड़ी से उतरा, वह शराब के नशे में लड़खड़ाने लगा। यह नजारा देखते ही दुल्हन ने जिंदगी का बड़ा फैसला लिया और कहा- मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। दुल्हन के इस फैसले ने पूरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। परिजनों ने भी उसका साथ दिया और शादी वहीं तोड़ दी गई।
मामला दो जिले बिलासपुर और बलौदा बाजार से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कोरमी निवासी राजू मांडले की शादी बलौदा बाजार के कसडोल की सुनीता से तय हुई थी। 27 अप्रैल को बारात धूमधाम से कसडोल पहुंची। बाराती डीजे की धुन पर नाचते-गाते दुल्हन के घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही दूल्हा गाड़ी से उतरा, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत देखकर लड़की पक्ष हैरान रह गया और रस्में रोक दी गईं।
शादी टूटने के बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दूल्हा, उसके पिता समेत सात लोगों को रोक लिया गया और हर्जाने की मांग की गई। दूल्हे के दादा ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत करते हुए कहा कि पहले 20 लाख रुपए मांगे गए, बाद में 7 लाख 20 हजार रुपए देने की बात कही गई।
दुल्हन को जैसे ही दूल्हे की हालत की जानकारी मिली, उसने बिना देर किए शादी से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे पहले बताया गया था कि दूल्हा नशा नहीं करता, लेकिन वह शराब के नशे में पहुंचा। उसने साफ कहा कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ जिंदगी नहीं बिताएगी, जिसने शुरुआत ही झूठ और नशे से की हो। लड़की के इस साहसिक फैसले की जमकर सराहना भी हो रही है। सामाजिक स्तर पर भी लडक़ी व उसके परिवार के द्वारा उठाए इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार, बारात में शामिल अधिकांश लोग नशे में थे और उन्हें रात में यह तक पता नहीं चला कि शादी टूट चुकी है। सुबह होश आने पर उन्हें पूरी घटना की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि लडक़ी पक्ष ने सुबह सभी बारातियों को नाश्ता भी कराया।
पंकज कुमार पटेल, एएसपी, जिला- बिलासपुर के मुताबिक, सिरगिट्टी थाना में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस से समन्वय कर जानकारी ली जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बंधक बनाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच बलौदा बाजार पुलिस कर रही हैं।
अभिषेक सिंह, एएसपी, जिला- बलौदा बाजार के मुताबिक, शादी टूटने से जुड़े इस पूरे मामले में लडक़ी पक्ष की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। प्रारंभिक जांच में बंधक बनाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों के बीच सामाजिक स्तर पर बातचीत चल रही है, कि शादी में हुए खर्च का वहन कौन करेगा। एसडीओपी कसडोल को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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