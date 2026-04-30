‘ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी’, द्वाराचार में दूल्हे की हालत देख दुल्हन ने तोड़ा रिश्ता, जमकर मचा बवाल

दुल्हन को जैसे ही दूल्हे की हालत की जानकारी मिली, उसने बिना देर किए शादी से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे पहले बताया गया था कि दूल्हा नशा नहीं करता, लेकिन वह शराब के नशे में पहुंचा। उसने साफ कहा कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ जिंदगी नहीं बिताएगी, जिसने शुरुआत ही झूठ और नशे से की हो। लड़की के इस साहसिक फैसले की जमकर सराहना भी हो रही है। सामाजिक स्तर पर भी लडक़ी व उसके परिवार के द्वारा उठाए इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है।