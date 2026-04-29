Atal University Result 2026: छात्रों के लिए बड़ी खबर, UG-PG सेमेस्टर रिजल्ट जारी, 30 अप्रैल से 11 मई तक भरें परीक्षा फॉर्म

छात्रों की सुविधा के लिए परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर परीक्षा 2026 की तैयारियों को लेकर सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक 6 मई को सुबह 11.30 बजे आयोजित की है।यह बैठक कोनी स्थित विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में होगी। प्रभारी परीक्षा नियंत्रक ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्राचार्य अपने प्रतिनिधि के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ताकि परीक्षा से संबंधित आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की जा सके।