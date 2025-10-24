ABVV में पीएचडी एडमिशन… 20 विषयों में 410 सीटों पर होगी प्रवेश परीक्षा, कुलसचिव ने जारी की गाइड लिस्ट

एडमिशन। (Image Source: Gemini AI)
PHD Admission in ABVV: अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आगामी सत्र 2025-26 के लिए पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने 20 विभिन्न विषयों में कुल 410 सीटों की उपलब्धता और संबंधित शोध गाइड की सूची जारी कर दी है।
विश्वविद्यालय के पीएच.डी. अध्यादेश क्रमांक 42 के अनुसार प्राध्यापक 8, सह प्राध्यापक 6 और सहायक प्राध्यापक 4 शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 तक 62 वर्ष की आयु पूरी करने वाले तथा पूर्ण सीट संख्या वाले शोध निदेशक सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।
विश्वविद्यालय ने प्राचार्य, विभागाध्यक्ष और शोध केंद्रों को सूचित किया है कि यदि सूची में किसी प्रकार की त्रुटि, भिन्नता या संशोधन की आवश्यकता हो, तो उन्हें सूचना देना अनिवार्य है। सूचना न मिलने पर सूची को सही माना जाएगा और इसी के आधार पर आगामी पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के अनुसार पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन नवंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। यूनिवर्सिटी ने सभी संबंधित कॉलेजों को सीटों की जानकारी भी दे दी है। अब प्राचार्य छात्रों को सलाह दे रहे हैं कि वे सीटों और गाइड की सूची की जांच कर अपने आवेदन की तैयारी पहले से शुरू कर लें, ताकि प्रवेश परीक्षा के दौरान कोई समस्या न हो।
इस बार यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली जा रही पीएच.डी. परीक्षा में सर्वाधिक 54 सीटें राजनीति शास्त्र में हैं। दूसरे नंबर पर 49 सीटें हिन्दी में हैं। कॉमर्स में 44 और रसायन शास्त्र में 40 सीटें हैं, जबकि गणित में 29 पीएच.डी. की सीटें हैं। सबसे कम 4-4 सीटें मनोविज्ञान और लॉ विभाग में हैं। यानी 20 विभागों में कुल 410 सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
