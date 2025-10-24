ABVV में पीएचडी एडमिशन… 20 विषयों में 410 सीटों पर होगी प्रवेश परीक्षा, कुलसचिव ने जारी की गाइड लिस्ट

यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के अनुसार पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन नवंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। यूनिवर्सिटी ने सभी संबंधित कॉलेजों को सीटों की जानकारी भी दे दी है। अब प्राचार्य छात्रों को सलाह दे रहे हैं कि वे सीटों और गाइड की सूची की जांच कर अपने आवेदन की तैयारी पहले से शुरू कर लें, ताकि प्रवेश परीक्षा के दौरान कोई समस्या न हो।