बल्ले-बल्ले! सरकार ने बढ़ाई PM आवास योजना की राशि, अब घर बनाने के लिए मिलेंगे इतने लाख रुपए… जानें Details

वहीं, पीएम आवास योजना 2.0 में पात्र हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी भी की गई है। अब हितग्राहियों को 2 लाख 29 हजार रुपए की जगह पर 2 लाख 82 हजार रुपए मिलेंगे। बशर्ते हितग्राहियों को मकान का निर्माण 18 महीने में पूरा करना होगा। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के रूप में 32 हजार रुपए गृहप्रवेश के दौरान राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे।