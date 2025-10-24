बल्ले-बल्ले! सरकार ने बढ़ाई PM आवास योजना की राशि, अब घर बनाने के लिए मिलेंगे इतने लाख रुपए… जानें Details

पीएम आवास योजना में अब मिलेंगे 2.82 लाख (Image Source - Social Media)
PM Awas Yojana: राज्य सरकार प्रधान आवास योजना 2.0 के तहत निकायों में 50 हजार नए आवास निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाएगी। इसके लिए निकायों को लक्ष्य देकर नए आवासों के प्रस्ताव मंगाए गए हैं।
वहीं, पीएम आवास योजना 2.0 में पात्र हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी भी की गई है। अब हितग्राहियों को 2 लाख 29 हजार रुपए की जगह पर 2 लाख 82 हजार रुपए मिलेंगे। बशर्ते हितग्राहियों को मकान का निर्माण 18 महीने में पूरा करना होगा। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के रूप में 32 हजार रुपए गृहप्रवेश के दौरान राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे।
संचालनालय के अधिकारियों के अनुसार पीएम आवास योजना 2.0 के तहत अब तक 25 हजारों के निर्माण के लिए केंद्र से डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है। हाल में 11 हजार मकानों को केंद्र से मंजूरी मिली है। इसके पहले करीब 13 हजार मकानों को मंजूरी मिली थी।
जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा मुख्य सचिव विकासशील ने की थी। इस दौरान नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को 50 हजार नए आवासों के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से कहा, निकायों को लक्ष्य देकर प्रस्ताव मंगाए इसके बाद ही केंद्र को अनुमोदन के लिए एक साथ प्रस्ताव भेजें।
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिकता का विषय है। भाजपा से चुनाव के समय इसे अपना पहला चुनावी एजेंडा बनाया था। वादा भी किया था कि मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के मकानों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी इसके बाद सीएम मुयमंत्री निवास में प्रवेश करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग