Cyber Thana in CG: प्रदेश के इन 9 और जिलों में खुलेंगे साइबर थाने, रेंज पुलिस पर कम होगा केसों का दबाव

मार्च 2024 के पहले बजट में पांच जिलों में और मार्च 2025 के दूसरे बजट में चार जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को मंज़ूरी दी गई थी। सभी नौ पुलिस स्टेशन खोलने का नोटिफ़िकेशन नवंबर में जारी किया गया था। ये साइबर पुलिस स्टेशन बलौदा बाज़ार, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और जशपुर में खोले जाने हैं। रायपुर रेंज में जल्द ही चार साइबर पुलिस स्टेशन होंगे। अभी रेंज लेवल का पुलिस स्टेशन रायपुर में है, जबकि ज़िला साइबर पुलिस स्टेशन बलौदा बाज़ार, धमतरी और महासमुंद में खोले जाने हैं।