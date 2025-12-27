Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! नए साल में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां

2026 में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)
Holiday List 2026: नए साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों और टीचरों को ढेर सारी छुट्टियां मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले साल के लिए पब्लिक और ऑप्शनल छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसे अब गजट में पब्लिश कर दिया गया है।
नया साल 2026 सरकारी कर्मचारियों और टीचरों के लिए ढेर सारी छुट्टियां लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले साल के लिए पब्लिक और ऑप्शनल छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसे अब गजट में पब्लिश कर दिया गया है। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक, साल 2026 के लिए कुल 107 छुट्टियां घोषित की गई हैं। इनमें 18 पब्लिक हॉलिडे, 28 जनरल हॉलिडे (शनिवार और रविवार को छोड़कर) और 61 ऑप्शनल हॉलिडे शामिल हैं।
हालांकि, इस बार रविवार को कुछ बड़े त्योहार पड़ने की वजह से कर्मचारियों को एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा नहीं मिल पाएगा। महाशिवरात्रि और दिवाली रविवार को पड़ने की वजह से अलग से छुट्टी नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी कैलेंडर के मुताबिक, जनवरी से दिसंबर तक लगभग हर महीने कर्मचारियों को आराम और त्योहारों का मौका मिलेगा। इसमें रिपब्लिक डे, होली, ईद, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार शामिल हैं।
Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार का यह हॉलिडे कैलेंडर अब सभी डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी ऑफिस पर लागू होगा। ऑप्शनल छुट्टी की सुविधा वैसी ही रहेगी, जिससे कर्मचारी अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ दिन चुन सकेंगे। कर्मचारी संगठनों ने इस लिस्ट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कैलेंडर 2026 को राहत और ताज़गी का साल बना देगा।
