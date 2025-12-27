Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! नए साल में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां

हालांकि, इस बार रविवार को कुछ बड़े त्योहार पड़ने की वजह से कर्मचारियों को एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा नहीं मिल पाएगा। महाशिवरात्रि और दिवाली रविवार को पड़ने की वजह से अलग से छुट्टी नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी कैलेंडर के मुताबिक, जनवरी से दिसंबर तक लगभग हर महीने कर्मचारियों को आराम और त्योहारों का मौका मिलेगा। इसमें रिपब्लिक डे, होली, ईद, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार शामिल हैं।