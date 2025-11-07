Patrika LogoSwitch to English

Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां, देखें लिस्ट

Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक, सामान्य और ऐच्छिक छुट्टियों की घोषणा की है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 07, 2025

2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)

2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)

Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक, सामान्य और ऐच्छिक अवकाशों की घोषणा कर दी है। इसका राजपत्र प्रकाशन जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, आगामी वर्ष में कुल 107 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है।

राजपत्र के अनुसार, सार्वजनिक अवकाश के तहत 18 दिन की छुट्टी तय की गई है। वहीं सामान्य अवकाश की संख्या 28 और ऐच्छिक अवकाश की संख्या 61 रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि और दिवाली दोनों रविवार को पड़ रही हैं, इसलिए इन तिथियों पर छुट्टी रविवार के साथ मेल खाएगी।

Holiday List 2026: राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों को इस राजपत्रित अवकाश सूची के अनुसार छुट्टियों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह सूची सभी विभागों में प्रसारित कर दी गई है, ताकि कार्य योजना उसी अनुरूप बनाई जा सके।

Published on:

07 Nov 2025 06:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां, देखें लिस्ट

