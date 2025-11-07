Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां, देखें लिस्ट

2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)
Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक, सामान्य और ऐच्छिक अवकाशों की घोषणा कर दी है। इसका राजपत्र प्रकाशन जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, आगामी वर्ष में कुल 107 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है।
राजपत्र के अनुसार, सार्वजनिक अवकाश के तहत 18 दिन की छुट्टी तय की गई है। वहीं सामान्य अवकाश की संख्या 28 और ऐच्छिक अवकाश की संख्या 61 रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि और दिवाली दोनों रविवार को पड़ रही हैं, इसलिए इन तिथियों पर छुट्टी रविवार के साथ मेल खाएगी।
Holiday List 2026: राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों को इस राजपत्रित अवकाश सूची के अनुसार छुट्टियों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह सूची सभी विभागों में प्रसारित कर दी गई है, ताकि कार्य योजना उसी अनुरूप बनाई जा सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग