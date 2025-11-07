Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां, देखें लिस्ट

राजपत्र के अनुसार, सार्वजनिक अवकाश के तहत 18 दिन की छुट्टी तय की गई है। वहीं सामान्य अवकाश की संख्या 28 और ऐच्छिक अवकाश की संख्या 61 रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि और दिवाली दोनों रविवार को पड़ रही हैं, इसलिए इन तिथियों पर छुट्टी रविवार के साथ मेल खाएगी।