CG News: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बिना प्रीमियम मिलेगा 1.60 करोड़ का बीमा कवर

3.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा
CG News: राज्य सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का बीमा कवर पूरी तरह नि:शुल्क मिलेगा। इस एमओयू से करीब 3.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। एसबीआई के साथ यह एमओयू कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, यह समझौता कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में अहम पहल है।
बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है। एमओयू के मुताबिक एसबीआई रुपे कार्ड पर 1 करोड़ रुपए के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपए का लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
1 करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा
1 करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा
80 लाख रुपए का आंशिक दिव्यांगता बीमा
10 लाख रुपए का समूह जीवन बीमा
