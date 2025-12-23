CG News: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बिना प्रीमियम मिलेगा 1.60 करोड़ का बीमा कवर

CG News: राज्य सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का बीमा कवर पूरी तरह नि:शुल्क मिलेगा। इस एमओयू से करीब 3.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।