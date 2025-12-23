घने कोहरे की चपेट में उत्तर छत्तीसगढ़, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो, जानें अपने शहर का हाल

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में पिछले तीन दिनों से सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। पिछले दस दिनों से इस इलाके में रात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। पूरा राज्य इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा डिवीज़न के कुछ ज़िलों में घना कोहरा छाया रहेगा।