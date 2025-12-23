घने कोहरे की चपेट में उत्तर छत्तीसगढ़, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो, जानें अपने शहर का हाल

उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे का अलर्ट (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में पिछले तीन दिनों से सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। पिछले दस दिनों से इस इलाके में रात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। पूरा राज्य इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा डिवीज़न के कुछ ज़िलों में घना कोहरा छाया रहेगा।
मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान लगाया है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों में, राज्य में सबसे ज़्यादा तापमान राजनांदगांव में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा, दुर्ग संभाग में एक या दो जगहों पर शीतलहर महसूस की गई।
CG Weather Update: राजधानी रायपुर में आज, 23 दिसंबर को कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
