SIR Form: रायपुर में 1.32 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस, आज मतदाता सूची का होगा प्रकाशन

सवाल- मतदाता सूची मै कैसे पता करे नाम है या नहीं?

जवाब- सीईओ छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पर जाकर एसडी लिंक में देख सकते हैं। या फिर एसडीएम कार्यालय बीएलओ, निर्वाचन, ईआरओ या एईआरओ ऑफिस के सूची में नाम देख सकेंगे।

सवाल- सूची में नाम नहीं तो क्या करें?

जवाब- निवार्चन पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी दफ्तर में फार्म-6 के साथ घोषणा शपथ पत्र देकर अपना नाम जुड़वाने आवेदन देना होगा।

सवाल- मतदाता सूची में नाम गलत हो गया, या फिर अन्य गलती?

जवाब- त्रुटि सुधार के लिए फार्म-8 के साथ घोषणा पत्र भरकर सुधारवाया जाएगा।

सवाल- मतदाता यदि मतदान केंद्र बदल दिया गया?

जवाब- फार्म-7 में भरकर आवेदन के साथ आपत्ति कर सकते हैं।

सवाल- सी कैटेगरी में नाम है तो क्या करें?

जवाब- दावा-आपत्ति में ईआरओ या एईआरओ के पास फार्म-6 के साथ आवेदन करना होगा।

सवाल- दावा-आपत्ति के लिए फॉर्म ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन?

जवाब- सभी तरह की दावा-आपत्ति के लिए ऑफलाइन और आनलाइन दोनों सुविधा होगी।