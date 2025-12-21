CG News: 3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त

SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिलासपुर जिले में कुल 16 लाख 75 हजार 770 मतदाता दर्ज थे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन और गणना फॉर्म भरने का कार्य शुरू किया गया था। आयोग द्वारा फॉर्म जमा करने की तिथि दो बार बढ़ाई गई, लेकिन अंतिम तिथि 18 दिसंबर को यह प्रक्रिया समाप्त हो गई।