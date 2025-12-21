21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: 3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त

CG News: डोर-टू-डोर मतदाता सत्यापन और गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 21, 2025

CG News: 3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त(photo-patrika)

CG News: 3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत डोर-टू-डोर मतदाता सत्यापन और गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं। आंकड़ों के अनुसार, जिले में 3 लाख 63 हजार 547 मतदाताओं के SIR गणना फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं।

CG News: SIR शुरू होने से पहले थे 16.75 लाख मतदाता

SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिलासपुर जिले में कुल 16 लाख 75 हजार 770 मतदाता दर्ज थे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन और गणना फॉर्म भरने का कार्य शुरू किया गया था। आयोग द्वारा फॉर्म जमा करने की तिथि दो बार बढ़ाई गई, लेकिन अंतिम तिथि 18 दिसंबर को यह प्रक्रिया समाप्त हो गई।

13.12 लाख मतदाताओं ने जमा किए फॉर्म

अंतिम तिथि तक जिले के 13 लाख 12 हजार 223 मतदाताओं के गणना फॉर्म बीएलओ के पास जमा हो चुके हैं। वहीं, जिन 3.63 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो सके हैं, उनमें अनुपस्थित मतदाता, मृतक मतदाता और स्थान परिवर्तन (शिफ्टिंग) करने वाले मतदाता शामिल हैं।

विधानसभावार जमा हुए फॉर्म

विधानसभावार में कोटा विधानसभा से 195297 मतदाताओं के फार्म, तखतपुर विधानसभा से 218516 मतदाताओं के फार्म, बिल्हा विधानसभा से 264705 मतदाताओं के फार्म, बिलासपुर विधानसभा से 168006 मतदाताओं के फार्म, बेलतरा विधानसभा से 198380 मतदाताओं के फार्म एवं मस्तूरी विधानसभा से 267319 मतदाताओं के फार्म जमा हुए हैं.

अब होगी आगे की कार्रवाई

निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं, उनकी स्थिति की जांच की जाएगी। सत्यापन के बाद अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, जबकि पात्र मतदाताओं को आगे आवश्यक प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: 3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत से पैर फिसला और जिंदगी गई

मोबाइल में बात करने में बिजी... छत से पैर फिसला और जिंदगी गई(photo-AI)
बिलासपुर

Ayushman Card: हो जाइये तैयार! इस दिन से आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा शिविर, यहां के लोगों को मिलेगा लाभ

आयुष्मान कार्ड (photo-patrika)
बिलासपुर

प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए छात्र ने उठाया ये बड़ा कदम! अब तक नहीं लौटा वापस

प्रेमानंद महाराज से मिलने घर से निकला छात्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

वन या राजस्व? जिम्मेदारी के खेल में उजड़ गया 10 एकड़ हरित क्षेत्र

अरपा नदी किनारे हरियाली पर चला जेसीबी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

सिम्स में हंगामा, जूनियर डॉक्टरों ने छोड़ दिया काम

जूनियर डॉक्टरों ने किया काम बंद हड़ताल (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.