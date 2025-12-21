CG News: 3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत डोर-टू-डोर मतदाता सत्यापन और गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं। आंकड़ों के अनुसार, जिले में 3 लाख 63 हजार 547 मतदाताओं के SIR गणना फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं।
SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिलासपुर जिले में कुल 16 लाख 75 हजार 770 मतदाता दर्ज थे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन और गणना फॉर्म भरने का कार्य शुरू किया गया था। आयोग द्वारा फॉर्म जमा करने की तिथि दो बार बढ़ाई गई, लेकिन अंतिम तिथि 18 दिसंबर को यह प्रक्रिया समाप्त हो गई।
अंतिम तिथि तक जिले के 13 लाख 12 हजार 223 मतदाताओं के गणना फॉर्म बीएलओ के पास जमा हो चुके हैं। वहीं, जिन 3.63 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो सके हैं, उनमें अनुपस्थित मतदाता, मृतक मतदाता और स्थान परिवर्तन (शिफ्टिंग) करने वाले मतदाता शामिल हैं।
विधानसभावार में कोटा विधानसभा से 195297 मतदाताओं के फार्म, तखतपुर विधानसभा से 218516 मतदाताओं के फार्म, बिल्हा विधानसभा से 264705 मतदाताओं के फार्म, बिलासपुर विधानसभा से 168006 मतदाताओं के फार्म, बेलतरा विधानसभा से 198380 मतदाताओं के फार्म एवं मस्तूरी विधानसभा से 267319 मतदाताओं के फार्म जमा हुए हैं.
निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं, उनकी स्थिति की जांच की जाएगी। सत्यापन के बाद अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, जबकि पात्र मतदाताओं को आगे आवश्यक प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग