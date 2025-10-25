Holiday: 10 दिसंबर को स्थानीय अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल व दफ्तर! जानें वजह

बता दें कि पूर्व में 21 अक्टूबर 2025 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश के दिन को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन 21 अक्टूबर को घोषित स्थानीय अवकाश को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया था तथा इसके बदले में 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान स्कूल व दफ्तर बंद रहेंगे।