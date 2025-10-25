CG News: बस्तर ओलंपिक के दूसरे संस्करण का आगाज आज से, बेटों से ज्यादा आदिवासी बेटियां दिखाएंगी प्रतिभा, 4 लाख ने कराया पंजीयन

बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: बस्तर ओलंपिक के दूसरे संस्करण का आगाज 25 अक्टूबर शनिवार से होने जा रहा है। आदिवासी व पिछले क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के माध्यम सेे मुय धारा से जोडऩे के लिए आयोजित इस टूर्नामेंट के लिए 20 अक्टूबर तक बस्तर संभाग में पंजीयन कराने का समय निर्धारित था, जिसमें बस्तर संभाग के सात जिलों में रेकॉर्ड 3,91,297 खिलाडिय़ों ने पंजीयन कराया है।
इसमें 163668 पुरुष खिलाड़ी है। वहीं, महिला खिलाडिय़ों की संया 2,27,629 है। पंजीयन कराने वालों की संया पहले संस्करण से दोगुना से ज्यादा है। बस्तर ओलंपिक 2024 में कुल 1,65,000 बालक-बालिका खिलाडिय़ों ने ही पंजीयन कराया था। इस प्रतियोगिता को ब्लॉक स्तर से संभाग स्तर तक आयोजित किया जाएगा।
इस टूर्नामेंट में 11 खेलों को जगह दी गई है। इसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराते, वेटलिटिंग, खो-खो, वॉलीबॉल, रसाकशी खेल शामिल हैं।
बस्तर ओलंपिक को खेलों के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुयधारा से जोडऩे का रास्ता माना जा रहा है। इसमें नक्सल प्रभावित आदिवासी युवाओं और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी खेलने का मौका दिया जाएगा। इसकी लिस्ट गृह विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हें सीधे संभाग स्तरीय आयोजन में खेलने का मौका दिया जाएगा।
तीन चरणों में आयोजन (संभावित तिथि)
ब्लॉक स्तरीय: 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक
जिला स्तरीय: 6 नवंबर से 15 नवंबर तक
संभाग स्तरीय: 24 से 30 नवंबर तक (7 जिलों से चयनित खिलाड़ी लेंगे हिस्सा)
