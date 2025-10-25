CG News: बस्तर ओलंपिक के दूसरे संस्करण का आगाज आज से, बेटों से ज्यादा आदिवासी बेटियां दिखाएंगी प्रतिभा, 4 लाख ने कराया पंजीयन

CG News: बस्तर ओलंपिक के दूसरे संस्करण का आगाज 25 अक्टूबर शनिवार से होने जा रहा है। आदिवासी व पिछले क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के माध्यम सेे मुय धारा से जोडऩे के लिए आयोजित इस टूर्नामेंट के लिए 20 अक्टूबर तक बस्तर संभाग में पंजीयन कराने का समय निर्धारित था, जिसमें बस्तर संभाग के सात जिलों में रेकॉर्ड 3,91,297 खिलाडिय़ों ने पंजीयन कराया है।