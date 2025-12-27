Good News: दिल्ली में रहकर फ्री में UPSC की तैयारी करने का बड़ा मौका, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

UPSC Exam: आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के होनहारों को दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का सुनहरा मौका है। साय सरकार के राजीव युवा उत्थान योजना के तहत यह लाभ युवाओं को मिलेगा। इसके लिए 28 दिसंबर को प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें चयनित युवाओं को दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षाओं की नि:शुल्क पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बता दें कि रायपुर में दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।