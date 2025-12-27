27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Good News: दिल्ली में रहकर फ्री में UPSC की तैयारी करने का बड़ा मौका, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

UPSC Exam: छत्तीसगढ़ के होनहार छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राजीव युवा उत्थान योजना के तहत दिल्ली में रहकर फ्री में UPSC की तैयारी का बड़ा अवसर दे रही है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 27, 2025

UPSC exam, cg news, chhattisgarh news

फाइल फोटो पत्रिका

UPSC Exam: आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के होनहारों को दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का सुनहरा मौका है। साय सरकार के राजीव युवा उत्थान योजना के तहत यह लाभ युवाओं को मिलेगा। इसके लिए 28 दिसंबर को प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें चयनित युवाओं को दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षाओं की नि:शुल्क पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बता दें कि रायपुर में दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

UPSC Exam: यहां बनाए गए परीक्षा केंद्र

आदिम जाति विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर,में 386 अभ्यर्थी जबकि प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सडडू, में 701 अभ्यर्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार प्राक्चयन परीक्षा में कुल 1087 अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है।

12.00 से 2:00 तक होगी परीक्षा

परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षा दोपहर 12.00 से 2:00 तक आयोजित होगी। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in तथा https://hmstribal.cg.nic.in का अवलोकन कर परीक्षा केंद्र, रोल नंबर की जानकारी एवं फोटोयुक्त प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।

प्रतिभावान युवाओं को मिलेगी सुविधाएं

गौरतलब है कि ट्रायबल यूथ हॉस्टल राज्य के वंचित वर्गो के बच्चों को सिविल सर्विसेस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्ष 2013-14 से शुरू किया गया था। यहां प्रतिभावान युवाओं को देश की राजधानी नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु सपूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।

ट्रायबल यूथ हॉस्टल में प्रवेश प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से होता है। हॉस्टल के लिए चयनित युवाओं को निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, उत्कृष्ट कोचिंग और नियमित मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या में वृद्धि कर 200 सीट कर दी है।

इनमें अनुसूचित जनजाति हेतु 100, अनुसूचित जाति हेतु 60 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 40 सीट निर्धारित हैं। पूर्व में यहां 50 सीट की स्वीकृति थी। वर्तमान में कुल स्वीकृत सीट 200 में से 165 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक इस योजना के माध्यम से कुल 164 विद्यार्थी लाभान्वित होकर विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 06:56 pm

Published on:

27 Dec 2025 06:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Good News: दिल्ली में रहकर फ्री में UPSC की तैयारी करने का बड़ा मौका, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Employees Strike: छत्तीसगढ़ के 4.50 लाख कर्मचारी तीन दिन की हड़ताल पर, 29 से 31 दिसंबर तक ठप रहेगा काम

कर्मचारी करेंगे तीन दिवसीय हड़ताल (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: रायपुर में लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत! NH-53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण

राजधानी की सड़कों पर राहत की खबर (photo source- Patrika)
रायपुर

Cyber Thana in CG: प्रदेश के इन 9 और जिलों में खुलेंगे साइबर थाने, रेंज पुलिस पर कम होगा केसों का दबाव

9 जिलों में जल्द खुलेंगे Cyber थाने (photo source- Patrika)
रायपुर

Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! नए साल में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां

2026 में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर तेज, कई जिलों में 1-2 डिग्री और गिरेगा पारा, IMD ने जताई संभावना

प्रदेश में और बढ़ेगी ठंड (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.