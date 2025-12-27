Good News: दिल्ली में रहकर फ्री में UPSC की तैयारी करने का बड़ा मौका, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

फाइल फोटो पत्रिका
UPSC Exam: आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के होनहारों को दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का सुनहरा मौका है। साय सरकार के राजीव युवा उत्थान योजना के तहत यह लाभ युवाओं को मिलेगा। इसके लिए 28 दिसंबर को प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें चयनित युवाओं को दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षाओं की नि:शुल्क पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बता दें कि रायपुर में दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
आदिम जाति विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर,में 386 अभ्यर्थी जबकि प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सडडू, में 701 अभ्यर्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार प्राक्चयन परीक्षा में कुल 1087 अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है।
परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षा दोपहर 12.00 से 2:00 तक आयोजित होगी। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in तथा https://hmstribal.cg.nic.in का अवलोकन कर परीक्षा केंद्र, रोल नंबर की जानकारी एवं फोटोयुक्त प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।
गौरतलब है कि ट्रायबल यूथ हॉस्टल राज्य के वंचित वर्गो के बच्चों को सिविल सर्विसेस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्ष 2013-14 से शुरू किया गया था। यहां प्रतिभावान युवाओं को देश की राजधानी नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु सपूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।
ट्रायबल यूथ हॉस्टल में प्रवेश प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से होता है। हॉस्टल के लिए चयनित युवाओं को निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, उत्कृष्ट कोचिंग और नियमित मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या में वृद्धि कर 200 सीट कर दी है।
इनमें अनुसूचित जनजाति हेतु 100, अनुसूचित जाति हेतु 60 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 40 सीट निर्धारित हैं। पूर्व में यहां 50 सीट की स्वीकृति थी। वर्तमान में कुल स्वीकृत सीट 200 में से 165 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक इस योजना के माध्यम से कुल 164 विद्यार्थी लाभान्वित होकर विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं।
