CG Job: सहायक प्राध्यापक समेत 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी, लेकिन अभ्यर्थियों में छाई नाराजगी

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू को अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन ( Photo - Patrika )
CG Job: राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में होम साइंस विषय के सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती न होने से अभ्यर्थियों में गहरी नाराजग़ी है। अभ्यर्थियों ने भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री तथा लोकसभा सांसद तोखन साहू को ज्ञापन देकर कहा है कि वित्त विभाग ने सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है, लेकिन होम साइंस विषय को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि होम साइंस विषय अधिकांश कॉलेजों में संचालित है और छात्राओं की संख्या भी अन्य विषयों की तुलना में अधिक होती है। बावजूद इसके, इस विषय में रिक्त पदों की अनदेखी की जा रही है। जनसूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 30 जून 2025 तक गृह विज्ञान के 24 पद रिक्त थे, जो प्रमोशन और सेवानिवृत्ति के कारण अब बढकऱ लगभग 50 हो चुके हैं।
अभ्यर्थियों ने बताया कि आखिरी बार 2019 में सिर्फ 9 पदों पर भर्ती हुई थी, जिनमें से 7 बैकलॉग थे। इस बीच नेट, सेट और पीएचडी धारक सैकड़ों अभ्यर्थी तैयार हो चुके हैं, लेकिन पद न निकलने से वे आयु सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। होम साइंस विषय न केवल शिक्षा, बल्कि कौशल विकास और स्वरोजगार से भी सीधा जुड़ा है। यह सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, डाइट थेरेपी, बाल विकास और काउंसलिंग जैसे विषय छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, विशेषकर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में।
