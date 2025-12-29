CG Job: सहायक प्राध्यापक समेत 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी, लेकिन अभ्यर्थियों में छाई नाराजगी

अभ्यर्थियों ने बताया कि आखिरी बार 2019 में सिर्फ 9 पदों पर भर्ती हुई थी, जिनमें से 7 बैकलॉग थे। इस बीच नेट, सेट और पीएचडी धारक सैकड़ों अभ्यर्थी तैयार हो चुके हैं, लेकिन पद न निकलने से वे आयु सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। होम साइंस विषय न केवल शिक्षा, बल्कि कौशल विकास और स्वरोजगार से भी सीधा जुड़ा है। यह सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, डाइट थेरेपी, बाल विकास और काउंसलिंग जैसे विषय छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, विशेषकर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में।