नए साल से ये आदत छोड़ दीजिए… ट्रैफिक और सेहत दोनों के लिए खतरनाक

अस्थि रोग विशेषज्ञ, डॉ. विनोद तिवारी ने कहा कि सेहत पर पडऩे वाले दुष्प्रभाव, गला एक ओर झुकाकर मोबाइल दबाने से सर्वाइकल स्पाइन पर असामान्य दबाव पड़ता है। लगातार ऐसा करने से गर्दन दर्द, अकडऩ और कंधों में जकडऩ की समस्या। नसों पर दबाव बढऩे से हाथों में झनझनाहट और सुन्नता की शिकायत। लंबे समय में सर्वाइकल डिस्क, रीढ़ की हड्डी और पोस्टर संबंधी गंभीर दिक्कतें। सिरदर्द, चक्कर और मांसपेशियों में खिंचाव का खतरा भी बढ़ता है। अगर बहुत जरूरी फोन भी हो तो गाड़ी रोककर सडक़ किनारे खड़े होकर बात कर लें। हेडफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।