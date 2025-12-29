29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

नए साल से ये आदत छोड़ दीजिए… ट्रैफिक और सेहत दोनों के लिए खतरनाक

CG News: दोपहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल को गले और कंधे के बीच दबाकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यह नजारा अब अपवाद नहीं, बल्कि रोजमर्रा की परम्परा बन चुका है...

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 29, 2025

bilaspur bike rider

दोपहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करता हुआ शख्स ( Photo - Patrika )

CG News: शहर की सडक़ों पर इन दिनों एक बेहद खतरनाक और चिंताजनक प्रवृत्ति तेजी से फैलती जा रही है। दोपहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल को गले और कंधे के बीच दबाकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यह नजारा अब अपवाद नहीं, बल्कि रोजमर्रा की परम्परा बन चुका है। लोग फोन आने या करने पर वाहन रोकना समय की बर्बादी समझ रहे हैं और चलते-चलते गला तिरछा कर मोबाइल दबाकर बात करना ठीक मान रहे हैं, जो कई मायने पर बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।

CG News: जान और सेहत दोनों दांव पर

इस आदत को रोकने के लिए केवल चालान काफी नहीं, बल्कि जागरूकता अभियान भी जरूरी है। जब तक लोग खुद यह नहीं समझेंगे कि समय बचाने के चक्कर में वे अपनी जान और सेहत दोनों दांव पर लगा रहे हैं, तब तक यह खतरा बना रहेगा। सवाल यह है कि क्या लोग खुद संभलेंगे, या इन पर सख्ती जरूरी है।

समय बचाने की सोच, जान पर भारी

दोपहिया वाहन चलाते समय संतुलन सबसे अहम होता है, लेकिन जब चालक का ध्यान सडक़ की बजाय फोन पर होता है, तो हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अचानक ब्रेक लगने, गड्ढे या सामने से आ रहे वाहन की स्थिति में चालक प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। यही वजह है कि ऐसे मामलों में स्किड होने, गिरने और गंभीर चोट की आशंका बनी रहती है।

एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने कहा कि मोबाइल पर बात करते समय चालक का ध्यान सडक़ से भटक जाता है। संतुलन बिगडऩे से दोपहिया फिसलने और गिरने की आशंका कई गुना बढ़ती है। अचानक ब्रेक या मोड़ पर वाहन नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। पैदल यात्रियों और अन्य वाहनों से टक्कर का खतरा बना रहता है। यह आदत गंभीर सडक़ हादसों और जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।

अस्थि रोग विशेषज्ञ, डॉ. विनोद तिवारी ने कहा कि सेहत पर पडऩे वाले दुष्प्रभाव, गला एक ओर झुकाकर मोबाइल दबाने से सर्वाइकल स्पाइन पर असामान्य दबाव पड़ता है। लगातार ऐसा करने से गर्दन दर्द, अकडऩ और कंधों में जकडऩ की समस्या। नसों पर दबाव बढऩे से हाथों में झनझनाहट और सुन्नता की शिकायत। लंबे समय में सर्वाइकल डिस्क, रीढ़ की हड्डी और पोस्टर संबंधी गंभीर दिक्कतें। सिरदर्द, चक्कर और मांसपेशियों में खिंचाव का खतरा भी बढ़ता है। अगर बहुत जरूरी फोन भी हो तो गाड़ी रोककर सडक़ किनारे खड़े होकर बात कर लें। हेडफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 02:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नए साल से ये आदत छोड़ दीजिए… ट्रैफिक और सेहत दोनों के लिए खतरनाक

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

School closed: 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, दफ्तर, CG में 4.50 लाख कर्मचारियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी

CG Schools Closed
बिलासपुर

CG Job: सहायक प्राध्यापक समेत 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी, लेकिन अभ्यर्थियों में छाई नाराजगी

cg job news
बिलासपुर

CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 40 यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार

CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 40 यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार
बिलासपुर

हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी

बिलासपुर में हाइवा पार्टनरशिप का झांसा देकर 17 लाख की ठगी(photo-patrika)
बिलासपुर

सेवा कर विवाद में करदाताओं को बड़ी राहत

हाईकोर्ट का सेवा कर रिफंड पर फैसला (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.