एबीवीयू में एडमिशन संकट… निजी कॉलेजों में अब भी 30% सीटें खाली, एडमिशन की तारीख बढ़ाने की उठी मांग

कॉलेज संचालकों का कहना है कि विद्यार्थियों में देर से परिणाम आने, काउंसलिंग की लंबी प्रक्रिया और दस्तावेजी औपचारिकताओं के चलते बड़ी संख्या में प्रवेश लंबित हैं। यदि अंतिम तिथि तक समय नहीं बढ़ाया गया तो इस वर्ष निजी कॉलेजों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है और सीटें अधूरी रह जाएंगी। इसी वजह से निजी कॉलेज प्रबंधन ने संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से प्रवेश की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका तर्क है कि यदि विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए तो अधिकांश खाली सीटें भर सकती हैं।