Indian Railway Update: एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का शेड्यूल बदला, सफर से पहले चेक करें नया टाइमटेबल

एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव (photo source- Patrika)
Indian Railway Update: आज, यानी नए साल के पहले दिन 1 जनवरी से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ज़ोन से होकर चलने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। नए टाइमटेबल के मुताबिक, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों समेत 63 ट्रेनों के समय में 5 से 25 मिनट तक का बदलाव किया गया है। रेलवे का दावा है कि इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर समय की बचत होगी।
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले नया टाइमटेबल ज़रूर देख लें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। यात्री 1 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले नए टाइमटेबल के बारे में संबंधित स्टेशन, रेलवे पूछताछ केंद्र या वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से सलाह लेने के बाद ही यात्रा करें। रेलवे प्रशासन ने बताया कि हर साल अलग-अलग स्टेशनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाता है। इसलिए, हर 1 जनवरी को नए ट्रेन टाइमटेबल फाइनल किए जाते हैं।
Indian Railway Update: स्पीड बढ़ाने से ट्रेन के आने और जाने का समय बदल जाता है। इसलिए, 2026 में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। ट्रेनों के आने और जाने के समय की स्पीड बढ़ाकर ऑपरेटिंग टाइम कम करने के लिए टाइमटेबल में बदलाव किए जा रहे हैं। इन ज़रूरी कामों को जारी रखने से कई सेक्शन पर मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए 10 से 25 मिनट और पैसेंजर ट्रेनों के लिए (आने से जाने वाले स्टेशन तक) 5 से 20 मिनट की बचत होगी।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग