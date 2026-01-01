Indian Railway Update: एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का शेड्यूल बदला, सफर से पहले चेक करें नया टाइमटेबल

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले नया टाइमटेबल ज़रूर देख लें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। यात्री 1 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले नए टाइमटेबल के बारे में संबंधित स्टेशन, रेलवे पूछताछ केंद्र या वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से सलाह लेने के बाद ही यात्रा करें। रेलवे प्रशासन ने बताया कि हर साल अलग-अलग स्टेशनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाता है। इसलिए, हर 1 जनवरी को नए ट्रेन टाइमटेबल फाइनल किए जाते हैं।