छत्तीसगढ़ में 61% महिलाएं एनीमिया की शिकार, थायरॉइड और तनाव से बढ़ रहा गंजापन… जानें कारण व बचाव के तरीके

Health Alert: अब गंजापन केवल पुरुषों की समस्या नहीं रहा। तेजी से बदलती जीवनशैली, पोषण की कमी और बढ़ता मानसिक तनाव महिलाओं के सिर से भी घने बाल छीन रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चौंकाते हैं…छत्तीसगढ़ में 61 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जबकि बिलासपुर जिले में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएं इसकी शिकार हैं। वहीं लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं थायरॉइड विकार से जूझ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यही कारण महिलाओं में तेजी से बढ़ते हेयर फॉल और गंजेपन का बड़ा कारण बन रहा है।