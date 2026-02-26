धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, दवा-पानी के लिए 1 हजार लूंगी… पैसे लेते नर्स का Video वायरल, जानें क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि पैसे मांगने वाली स्टॉफ नर्स खुद को मेहनत का हवाला देते हुए एक हजार रुपये लेने की बात कह रही है, जबकि अन्य स्टाफ के लिए 500-500 रुपये अलग से देने की मांग भी की जा रही है। इसके अलावा उसी पीड़ित से एक और जगह पर एडमिशन फॉर्म भरवाने के नाम पर भी पैसे मांगे गए। वह वीडियो भी वायरल हुआ है। इन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमें में खलबली मच गई। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संभागीय संयुक्त संचालक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने दोनों स्टॉफ नर्स लक्ष्मी वर्मा और संजू चौरसिया को निलंबित कर दिया है।