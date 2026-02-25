Land Grabbing Cases: 3 साल में सरकारी जमीन पर कब्जे के 708 मामले, विधानसभा में गूंजा मुद्दा

सरकार के अनुसार, कई मामलों का निराकरण विभागीय स्तर पर किया गया है। गंभीर प्रकरणों में न्यायालयीन कार्रवाई की गई, वहीं कुछ मामलों में बेदखली आदेश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।