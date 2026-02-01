24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Constable Suspended: आरोपियों की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान चली गोली, पुलिसकर्मी निलंबित

Constable Suspended: ड्यूटी के दौरान आरक्षक की लापरवाही से SLR राइफल से गोली चल गई। घटना के बाद SSP ने संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 24, 2026

सुरक्षा ड्यूटी के दौरान चली गोली (photo source- Patrika)

सुरक्षा ड्यूटी के दौरान चली गोली (photo source- Patrika)

Constable Suspended: लूट के आरोपियों की निगरानी में तैनात एक सशस्त्र पुलिसकर्मी की लापरवाही से थाने में अचानक गोली चलने की घटना सामने आई है। फायरिंग होते ही पूरे थाना परिसर में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने संबंधित आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

पुलिसकर्मियों में मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र में 17 फरवरी को हुए लूटकांड के आरोपियों को पुलिस ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया था, जबकि तीन अन्य आरोपियों को बिलासपुर से पकड़ा गया। इन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकंडा थाने में पदस्थ आरक्षक नवल तिवारी को सौंपी गई थी। सोमवार सुबह करीब सात बजे ड्यूटी पर पहुंचने के बाद आरक्षक ने मुंशी से एसएलआर राइफल ली।

इसी दौरान उसने बिना मैग्जीन निकाले ही ड्रिल प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही उसका हाथ ट्रिगर पर पड़ा, राइफल से गोली चल गई और तेज आवाज से पूरा थाना परिसर गूंज उठा। गोली चलने की आवाज सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी मौके पर पहुंच गए। उस समय राइफल की नोक ऊपर की ओर थी, जिससे गोली छत की ओर चली गई।

Constable Suspended: आरक्षक निलंबित

गोली पंखे की ब्लेड को चीरते हुए छत में जा धंसी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरक्षक नवल तिवारी को निलंबित कर दिया।

एसएसपी ने बताया कि ड्यूटी परिवर्तन के दौरान हथियारों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ड्रिल की जाती है, लेकिन आरक्षक ने लापरवाही बरतते हुए मैग्जीन निकाले बिना ट्रिगर दबा दिया, जिससे यह घटना हुई। पुलिस विभाग ने इस तरह की लापरवाही को गंभीर मानते हुए सख्त कार्रवाई की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 07:20 pm

Published on:

24 Feb 2026 07:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Constable Suspended: आरोपियों की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान चली गोली, पुलिसकर्मी निलंबित

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विशेष अनुमति याचिका

कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव (photo source- Patrika)
बिलासपुर

पहली पत्नी के रहते केवल चूड़ी प्रथा के आधार पर की गई दूसरी शादी को कानूनी मान्यता नहीं, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

CG High Court, bilaspur high court news
बिलासपुर

Civil Judge Result: बिलासपुर की बेटी एस प्रिया बनी सिविल जज, बोलीं- यह कड़ी मेहनत और सपनों की जीत…

CGPSC civil Judge Result
बिलासपुर

सहमति होने पर दुष्कर्म का आरोप नहीं चलेगा...

CG High Court: रेप केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, सहमति होने पर दुष्कर्म का आरोप नहीं चलेगा...(photo-patrika)
बिलासपुर

एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 90 हजार की घूस लेते फूड इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार

Corruption in Maharashtra
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.