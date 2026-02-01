Constable Suspended: आरोपियों की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान चली गोली, पुलिसकर्मी निलंबित

इसी दौरान उसने बिना मैग्जीन निकाले ही ड्रिल प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही उसका हाथ ट्रिगर पर पड़ा, राइफल से गोली चल गई और तेज आवाज से पूरा थाना परिसर गूंज उठा। गोली चलने की आवाज सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी मौके पर पहुंच गए। उस समय राइफल की नोक ऊपर की ओर थी, जिससे गोली छत की ओर चली गई।