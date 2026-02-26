Holi celebration: GGU होली फेस्ट में हंगामा! स्टेज पर चढ़ने को लेकर छात्रों के बीच चले लात-घूंसे, VIDEO वायरल

जानकारी के अनुसार, स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कुछ छात्र मंच पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका अन्य छात्रों ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गई। दरअसल, बुधवार (25 फरवरी) को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई ने यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर होली से पूर्व रंगोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए और डीजे की धुन पर नाचते-गाते हुए रंग-गुलाल से होली का उत्साह मनाया।