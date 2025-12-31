31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: खड़े ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला 3 साल का मासूम, परिवार में पसरा मातम

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ खड़े ट्रेलर में आग लगने से 3 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। यह मामला रतनपुर के सांधी पारा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Dec 31, 2025

CG News:खड़े ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला 3 साल का मासूम, परिवार में पसरा मातम

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ खड़े ट्रेलर में आग लगने से 3 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

यह मामला रतनपुर के सांधी पारा का है। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर के पास ही एक विद्युत पोल मौजूद था। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से अचानक ट्रेलर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रेलर का केबिन धू-धू कर जलने लगा। आग की चपेट में आकर केबिन में सो रहा मासूम बाहर नहीं निकल पाया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

घटना की जानकारी बुधवार दोपहर को सामने आई, जब ट्रेलर से उठते धुएं और आग को देखा गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे में ट्रेलर का काफी हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 08:00 pm

Published on:

31 Dec 2025 07:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: खड़े ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला 3 साल का मासूम, परिवार में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धर्म के नाम पर चंदा लेने आते हैं पं. धीरेन्द्र शास्त्री व प्रदीप मिश्रा, पूर्व सीएम बघेल के बयान से मची खलबली

Chhattisgarh News
बिलासपुर

School closed: 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, दफ्तर, CG में 4.50 लाख कर्मचारियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी

CG Schools Closed
बिलासपुर

CG Job: सहायक प्राध्यापक समेत 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी, लेकिन अभ्यर्थियों में छाई नाराजगी

cg job news
बिलासपुर

नए साल से ये आदत छोड़ दीजिए… ट्रैफिक और सेहत दोनों के लिए खतरनाक

bilaspur bike rider
बिलासपुर

CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 40 यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार

CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 40 यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.