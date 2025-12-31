CG News: खड़े ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला 3 साल का मासूम, परिवार में पसरा मातम

यह मामला रतनपुर के सांधी पारा का है। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर के पास ही एक विद्युत पोल मौजूद था। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से अचानक ट्रेलर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रेलर का केबिन धू-धू कर जलने लगा। आग की चपेट में आकर केबिन में सो रहा मासूम बाहर नहीं निकल पाया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।