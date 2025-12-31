CG News: खड़े ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला 3 साल का मासूम, परिवार में पसरा मातम

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ खड़े ट्रेलर में आग लगने से 3 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
यह मामला रतनपुर के सांधी पारा का है। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर के पास ही एक विद्युत पोल मौजूद था। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से अचानक ट्रेलर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रेलर का केबिन धू-धू कर जलने लगा। आग की चपेट में आकर केबिन में सो रहा मासूम बाहर नहीं निकल पाया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
घटना की जानकारी बुधवार दोपहर को सामने आई, जब ट्रेलर से उठते धुएं और आग को देखा गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे में ट्रेलर का काफी हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है।
