CG News: छत्तीसगढ़ में ठगी का नया तरीका, बर्तन बदलने के बहाने सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार

ठग महिला उन्हें बोली शाम 4 बजे डिजाइन भेजकर सभी का बर्तन बदलकर नया बर्तन व जेवर वापस लौटा देगी। ठग महिला ज्यादा पैसा देने की बात कहकर जेवर व बर्तन अपने साथ लेकर चली गई। उसके बाद महिला नहीं लौटी तब उन्हें ठगी के शिकार होने का अहसास हुआ। जिसके बाद उन्होंने चकरभाठा थाना पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ममता सूर्यवंशी की रिपोर्ट पर अज्ञात महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 4 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच कर रही है।