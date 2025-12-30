धर्म के नाम पर चंदा लेने आते हैं पं. धीरेन्द्र शास्त्री व प्रदीप मिश्रा, पूर्व सीएम बघेल के बयान से मची खलबली

बिलासपुर में लिंगियाडीह बचाओ आंदोलन के समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे को संरक्षण देने आए हैं और सरकारी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त लोगों के समर्थन में खड़े हैं। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में राजीव गांधी न्याय पट्टा योजना के नाम पर 124 लोगों से वसूली हुई, लेकिन किसी को पट्टा नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस सरकारी भूमि पर आंदोलन हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्षदों का व्यावसायिक उपयोग क्यों किया जा रहा है। विधायक ने कांग्रेस नेताओं पर शासकीय जमीनों की लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि बेजा कब्जे की राजनीति अब नहीं चलेगी और विकास कार्य किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे।