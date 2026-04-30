CG Board Result 2026: टॉप-10 में चमकी मौसमी-लीना व विभा, किसी का सपना IAS तो कोई बनेगी CA, जानें सफलता का राज

सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और लगन के दम पर 10वीं की परीक्षा में 98 प्रतिशत हासिल करने वाली छात्रा लीना साहू ने अपनी सफलता का राज साझा किया। बातचीत में लीना ने बताया कि नियमित रूप से रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई की और हर विषय का समय पर रिवीजन किया, जिससे अच्छे अंक हासिल करने में मदद मिली। जो भी विषय कक्षा में पढ़ाया जाता था, उसे घर आकर दोहराती थी। रोजाना सभी विषयों का रिवीजन करती थी और जो टॉपिक छूट जाता, उसे अगले दिन पूरा करती थी।