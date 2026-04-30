30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Smart Investigation in Murder Cases: हत्या मामलों में ‘स्मार्ट विवेचना’ का वार, 124 बिंदुओं की चेकलिस्ट अनिवार्य, जानें जांच में क्या होगा नया?

Bilaspur News: हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच को और प्रभावी व परिणाममुखी बनाने के लिए बिलासपुर रेंज पुलिस ने ‘स्मार्ट विवेचना’ की नई कार्यप्रणाली लागू की है...

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 30, 2026

आईजी रामगोपाल गर्ग ने बिलासपुर रेंज में शुरू की नई कार्यप्रणाली (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आईजी रामगोपाल गर्ग ने बिलासपुर रेंज में शुरू की नई कार्यप्रणाली (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Smart Investigation in Murder Cases: हत्या जैसे गंभीर अपराधों में अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ बिलासपुर रेंज पुलिस ने ‘स्मार्ट विवेचना’ की नई रणनीति लागू करते हुए अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया है।

बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने आयोजित प्रशिक्षण सत्र में हत्या के मामलों की जांच को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। इस दौरान एएसपी से लेकर उपनिरीक्षक स्तर तक के अधिकारी शामिल हुए। आईजी ने स्पष्ट कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल आरोपी को पकड़ना नहीं, बल्कि अदालत में ठोस साक्ष्यों के आधार पर उसे सजा दिलाना है। नई व्यवस्था के तहत अब हर हत्या प्रकरण में 124 बिंदुओं की विस्तृत चेकलिस्ट लागू की गई है, जिसका पालन चालान पेश करते समय अनिवार्य होगा।

स्मार्ट विवेचना के 5 बड़े बदलाव

  • ई-साक्ष्य ऐप से हर जब्ती की वीडियोग्राफी 124 बिंदुओं की अनिवार्य जांच चेकलिस्ट
  • 100 किमी तक सीसीटीवी मैपिंग
  • डिजिटल फुटप्रिंट (गूगल, व्हाट्सएप) की जांच डीएनए और जैविक साक्ष्यों पर विशेष फोकस

जांच में क्या होगा अब अनिवार्य

  • घटनास्थल तुरंत सील, ‘गोल्डन ऑवर’ में कार्रवाई
  • फोरेंसिक, डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट टीम की मौजूदगी
  • साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी का पूरा रिकॉर्ड
  • रात्रिकालीन पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी
  • एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्टता न होने पर अनिवार्य क्वेरी

ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग जरूरी

प्रशिक्षण में ‘ई-साक्ष्य’ ऐप के उपयोग को अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत सभी जब्तियों की वीडियोग्राफी की जाएगी। इससे गवाहों के मुकरने की स्थिति में भी डिजिटल साक्ष्य मजबूत बने रहेंगे। साथ ही घटनास्थल को ‘गोल्डन ऑवर’ में सुरक्षित करने, फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में साक्ष्य संग्रह और बिना दस्ताने साक्ष्य को न छूने जैसे निर्देश भी दिए गए।

डिजिटल जांच को भी नई धार

डिजिटल जांच को भी नई धार दी गई है। अब विवेचक गूगल टेकआउट, इंटरनेट हिस्ट्री, व्हाट्सएप लॉग्स और 100 किमी दायरे के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच करेंगे। डीएनए और जैविक साक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी को वैज्ञानिक रूप से साबित करने पर जोर रहेगा। आईजी गर्ग ने बताया कि अप्रैल 2026 के बाद के सभी हत्या मामलों में यही प्रक्रिया लागू होगी और ऐसे प्रशिक्षण सत्र हर सप्ताह आयोजित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Mother murder: बेटे की बेदम पिटाई से 2 दिन तक घर में बेहोश पड़ी रही मां, हुई मौत, बहन को दी धमकी, कहा- तुझे भी मार डालूंगा
सुरजपुर
Mother murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Smart Investigation in Murder Cases: हत्या मामलों में ‘स्मार्ट विवेचना’ का वार, 124 बिंदुओं की चेकलिस्ट अनिवार्य, जानें जांच में क्या होगा नया?

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Thagi News: मां के इलाज के लिए बेचनी थी कार, सौदे में 4.51 लाख की ठगी, आरोपी ने वारदात को ऐसे दिया अंजाम

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

CG Board Result 2026: टॉप-10 में चमकी मौसमी-लीना व विभा, किसी का सपना IAS तो कोई बनेगी CA, जानें सफलता का राज

मौसमी, लीना व विभा टॉप 10 में (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

NDPS केस में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने नशे के कारोबारी की 15 साल की सजा बरकरार रखी, जानिए पूरा मामला

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

‘ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी’, द्वाराचार में दूल्हे की हालत देख दुल्हन ने तोड़ा रिश्ता, जमकर मचा बवाल

दुल्हन। फोटो-सांकेतिक
बिलासपुर

Atal University Result 2026: छात्रों के लिए बड़ी खबर, UG-PG सेमेस्टर रिजल्ट जारी, 30 अप्रैल से 11 मई तक भरें परीक्षा फॉर्म

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने जारी किए रिजल्ट (Image Source: Gemini AI)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.