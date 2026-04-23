Mother murder: बेटे की बेदम पिटाई से 2 दिन तक घर में बेहोश पड़ी रही मां, हुई मौत, बहन को दी धमकी, कहा- तुझे भी मार डालूंगा

विश्रामपुर। रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात में एक बेटे ने मामूली विवाद में अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि घायल मां दो दिनों तक घर में बेहोश पड़ी रही और आखिरकार दम तोड़ दिया। इधर मां को बेहोशी की हालत (Mother murder) में देख जब बहन इलाज कराने की बात करने लगी तो उसने उसे भी धमकाया और कहा कि किसी को बताया तो उसे भी जान से मार डालेगा। इससे बहन डर से चुप हो गई। इधर मां की मौत होने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।