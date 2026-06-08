Loot with Teacher: घर से निकलते ही शिक्षिका का पर्स लूटकर बाइक सवार 2 नकाबपोश फरार, चिल्लाई- पकड़ो-पकड़ो, लेकिन…

बिश्रामपुर। एसईसीएल की आवासीय कॉलोनी में सोमवार की दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब बाजार जाने के लिए घर से निकली शिक्षिका लूट (Loot) का शिकार हो गई। 2 नकाबपोश बदमाश शिक्षिका (Loot with Teacher) के हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। इस दौरान शिक्षिका मदद के लिए चिल्लाती रही। वह पकड़ो-पकड़ो बोलती रहीं, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार में बाइक लेकर कोल माइंस की ओर फरार हो गए। आस-पास के लोगों ने मामले की सूचना बिश्रामपुर पुलिस को दी। शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि पर्स में 4-5 हजार रुपए के अलावा एटीएम एवं अन्य सामान थे। पुलिस अब क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी पकड़े जा सकें।