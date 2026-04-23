RI-Patwari’s transfer: सूरजपुर जिले के 9 आरआई और 106 पटवारियों का ट्रांसफर आदेश जारी, जानिए, किसे-कहां मिली पोस्टिंग?

जिन पटवारियों का तबादला आदेश (RI-Patwari's transfer) जारी हुआ है, उनमें सूरजपुर तहसील के 16 पटवारी शामिल हैं। इनमें पसला पटवारी चंचल कुमार शर्मा को बिहारपुर तहसील के बिहारपुर, नमदगिरी के आशीष साहू को प्रतापपुर के मकनपुर, सूरजपुर के निर्मल कुमार तिवारी को भैयाथा के झिलमिली, डुमरिया की गीता सिंह को प्रेमनगर के सलका, केतका के शशि सिंह को ओडग़ी के छतरंग, जोबगा के शोभना सिंह को भटगांव के अनरोखा, सपकरा के अलिशा खान को भैयाथान के कुसमुसी, लांची के रेणुका कश्यप को रामानुजनगर के अर्जुनपुर, गिरवरगंज के राजा राम रवि को प्रेमनगर के विंध्याचल में पदस्थापना दी गई है।