शराबी झगड़े की कीमत मासूम ने चुकाई! पति-पत्नी के विवाद में 3 माह के बच्चे की मौत, जानें पूरा मामला

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार पति-पत्नी शराब के नशे में किसी बात को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे। झगड़ा बढ़ने पर दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे अपने पास लेटे तीन माह के दुधमुंहे बच्चे पर गिर पड़े। इस हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद गांव में शोक और परिवार में मातम का माहौल है।