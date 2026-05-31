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सुरजपुर

शराबी झगड़े की कीमत मासूम ने चुकाई! पति-पत्नी के विवाद में 3 माह के बच्चे की मौत, जानें पूरा मामला

Surajpur News: सूरजपुर जिले के लटोरी क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच शराब के नशे में हुए विवाद का दर्दनाक अंजाम सामने आया। झगड़े के दौरान दोनों अपने तीन माह के बच्चे पर गिर पड़े, जिससे मासूम की मौत हो गई।

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सुरजपुर

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Shradha Jaiswal

May 31, 2026

Surajpur News

Surajpur News(photo-patrika)

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार पति-पत्नी शराब के नशे में किसी बात को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे। झगड़ा बढ़ने पर दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे अपने पास लेटे तीन माह के दुधमुंहे बच्चे पर गिर पड़े। इस हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद गांव में शोक और परिवार में मातम का माहौल है।

Surajpur News: शराब के नशे में हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार घटना के समय पति और पत्नी दोनों शराब के नशे में थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। झगड़े के दौरान दोनों एक-दूसरे से उलझ गए और संतुलन खो बैठे।

बच्चे पर गिरने से हुई गंभीर चोट

विवाद के दौरान दोनों पति-पत्नी अपने पास लेटे तीन माह के बच्चे पर गिर पड़े। अचानक हुए इस हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत बच्चे को संभालने और उपचार दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

परिजनों की कोशिश भी नहीं बचा सकी जान

घटना के बाद परिवार के लोग बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। हालांकि चोटें इतनी गंभीर थीं कि मासूम की जान नहीं बच सकी। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही लटोरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों तथा आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गांव में शोक, लोगों में आक्रोश

मासूम की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब के कारण होने वाले घरेलू विवाद लगातार गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ती शराबखोरी और उसके दुष्परिणामों पर चिंता बढ़ा दी है।

शराब और घरेलू विवाद बने खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू हिंसा और शराब के नशे में होने वाले झगड़े अक्सर परिवार के कमजोर सदस्यों, खासकर बच्चों पर सबसे अधिक असर डालते हैं। सूरजपुर की यह घटना इस बात का दर्दनाक उदाहरण है कि एक क्षण की लापरवाही और नशे की हालत किस तरह एक मासूम की जिंदगी छीन सकती है।

मासूम की मौत ने छोड़े कई सवाल

तीन माह के बच्चे की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि घरेलू विवाद और नशे की आदत किस तरह दुखद परिणामों का कारण बन सकती है।

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Published on:

31 May 2026 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / शराबी झगड़े की कीमत मासूम ने चुकाई! पति-पत्नी के विवाद में 3 माह के बच्चे की मौत, जानें पूरा मामला

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