Fraud Women Arrested: 4 शातिर महिलाएं गिरफ्तार, माला चमकाने के नाम पर निकाल लीं सोने की मोहरें, लगा दीं नकली

बिश्रामपुर। गांव-गांव घूमकर चूड़ी बेचने और सोने-चांदी के जेवर साफ करने का झांसा देकर महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक शातिर गिरोह का विश्रामपुर पुलिस ने पर्दाफाश (Fraud Women busted) किया है। पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से असली सोने के मोहर, नकली मोहर बनाने की डाई, इलेक्ट्रॉनिक तराजू समेत करीब 1.70 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। मामला उस समय सामने आया जब एक वृद्ध महिला ने अपनी सोने की मोहर माला साफ कराने के बाद उसमें नकली मोहर लगाए जाने की शिकायत थाना विश्रामपुर में दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार चारों आरोपी महिलाओं को धर दबोचा है।