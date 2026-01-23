Big fraud by girl: मां-मां कहकर युवती ने विधवा को लगाई 5 लाख की चपत, पुलिस बोली- कोर्ट में जाओ

एक माह बाद युवती ने कार खरीदने के लिए विधवा से 5 लाख रुपए (Big fraud by girl) की मांग की। युवती ने कहा कि केवाईसी नहीं होने से मेरे खाते से रुपए निकल नहीं रहे हैं। एक दो-दिन बाद आधार अपडेट हो जाने के बाद बैंक से रुपए निकालकर वापस दे दूंगी। महिला ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और आकर बैंक ऑफ इंडिया से ढाई लाख रुपए चेक के माध्यम से उसने निकाला और युवती को दे दिए। इसके बाद एसबीआई बैंक से ढाई लाख रुपए निकालकर दिए।