23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Big fraud by girl: मां-मां कहकर युवती ने विधवा को लगाई 5 लाख की चपत, पुलिस बोली- कोर्ट में जाओ

Big fraud by girl: युवती ने कार खरीदने के नाम पर विधवा से लिए थे रुपए, मां-बेटी का रिश्ता जोडक़र विधवा का जीता था भरोसा, पीडि़ता रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी थाना

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 23, 2026

Big fraud by girl

Widow woman (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. अंबिकापुर के ठाकुरपुर की रहने वाली विधवा महिला 5 लाख रुपए ठगी (Big fraud by girl) का शिकार हो गई। दरअसल एक युवती ने पहले विधवा से मां-बेटी का रिश्ता बनाया और उसे झांसे में लेकर बैंक से रुपए निकलवा लिए। रुपए लेकर वह फरार हो गई। पीडि़ता शुक्रवार को मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने गांधीनगर थाना पहुंची। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज करने के बजाए उसे कोर्ट जाने की सलाह दी। महिला ने मामले में न्याय दिलाने की मांग की है।

विधवा महिला गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम ठाकुरपुर की रहने वाली है। अगस्त महीने में महिला की पहचान मूलत: बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी युवती सुमित्रा भगत से हुई थी। वह अंबिकापुर में ही रहती है। युवती ने पहले महिला से मां का रिश्ता जोड़ा। मां कह कर युवती (Big fraud by girl) अक्सर उसके घर आने जाने लगी।

इससे महिला उसके विश्वास में आती गई। युवती ने महिला को बताया कि मैं आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखा दूंगी। इसमें इनवेस्ट करने पर अधिक मुनाफा होता है। एक दिन युवती (Big fraud by girl) ने 46 लाख रुपए अपने खाते में होना दिखाया। इसके बाद युवती कार खरीदने के लिए शोरूम लेकर महिला को गई। कार पसंद आने पर एक माह बाद खरीदने की बात कही।

Big fraud by girl: बैंक से रुपए निकालकर दिए

एक माह बाद युवती ने कार खरीदने के लिए विधवा से 5 लाख रुपए (Big fraud by girl) की मांग की। युवती ने कहा कि केवाईसी नहीं होने से मेरे खाते से रुपए निकल नहीं रहे हैं। एक दो-दिन बाद आधार अपडेट हो जाने के बाद बैंक से रुपए निकालकर वापस दे दूंगी। महिला ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और आकर बैंक ऑफ इंडिया से ढाई लाख रुपए चेक के माध्यम से उसने निकाला और युवती को दे दिए। इसके बाद एसबीआई बैंक से ढाई लाख रुपए निकालकर दिए।

पुलिस ने कोर्ट जाने की दी सलाह

पीडि़ता ने बताया कि मैं उसे चेक के माध्यम से रुपए (Big fraud by girl) देने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया था। उसने बैंक से कैश निकलवाकर लिया। पीडि़ता का कहना है कि काफी दिन होने के बाद भी वह रुपए नहीं लौटा रही है।

वह टालमटोल कर रही है। इससे परेशान पीडि़ता शुक्रवार को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने गांधीनगर थाना पहुंची थी। इधर पुलिस ने युवती के खिलाफ अपराध दर्ज करने के बजाए पीडि़ता को कोर्ट जाने की सलाह दी।

ये भी पढ़ें

Land fraud: 6 एकड़ सरकारी जमीन का कलेक्टर से परमिशन दिलाने के नाम पर 13.30 लाख की ठगी
अंबिकापुर
Land fraud

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 07:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Big fraud by girl: मां-मां कहकर युवती ने विधवा को लगाई 5 लाख की चपत, पुलिस बोली- कोर्ट में जाओ

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Stunt in car: चौपाटी के पास 8-10 कार में सवार युवाओं ने किया स्टंट, Video वायरल होते ही पुलिस ने 1 दर्जन को पकड़ा

Stunt in car
अंबिकापुर

Drunken Teacher video viral: सरस्वती पूजा के दिन नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, करने लगा नौटंकी, वीडियो वायरल

Drunken teacher video viral
अंबिकापुर

Bookies Deep Sinha: ऑनलाइन सट्टा के मास्टरमाइंड दीप सिन्हा के घर की तलाशी में मिले 6.45 लाख नकद और जमीन के कागजात, 20 सटोरियों के बताए नाम

Bookies Deep Sinha
अंबिकापुर

Tanisha Agrawal: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कत्थक नृत्य की प्रस्तुति देगी अंबिकापुर की बेटी तनीषा अग्रवाल

Tanisha Agrawal
अंबिकापुर

Cold return: वेस्टर्न डिस्टरबेंस से फिर लौटी ठंड, अंबिकापुर का तापमान पहुंचा 6.3 डिग्री, जानें कब तक रहेगा असर

Cold return
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.