Big fraud by girl: मां-मां कहकर युवती ने विधवा को लगाई 5 लाख की चपत, पुलिस बोली- कोर्ट में जाओ

Widow woman (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. अंबिकापुर के ठाकुरपुर की रहने वाली विधवा महिला 5 लाख रुपए ठगी (Big fraud by girl) का शिकार हो गई। दरअसल एक युवती ने पहले विधवा से मां-बेटी का रिश्ता बनाया और उसे झांसे में लेकर बैंक से रुपए निकलवा लिए। रुपए लेकर वह फरार हो गई। पीडि़ता शुक्रवार को मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने गांधीनगर थाना पहुंची। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज करने के बजाए उसे कोर्ट जाने की सलाह दी। महिला ने मामले में न्याय दिलाने की मांग की है।
विधवा महिला गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम ठाकुरपुर की रहने वाली है। अगस्त महीने में महिला की पहचान मूलत: बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी युवती सुमित्रा भगत से हुई थी। वह अंबिकापुर में ही रहती है। युवती ने पहले महिला से मां का रिश्ता जोड़ा। मां कह कर युवती (Big fraud by girl) अक्सर उसके घर आने जाने लगी।
इससे महिला उसके विश्वास में आती गई। युवती ने महिला को बताया कि मैं आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखा दूंगी। इसमें इनवेस्ट करने पर अधिक मुनाफा होता है। एक दिन युवती (Big fraud by girl) ने 46 लाख रुपए अपने खाते में होना दिखाया। इसके बाद युवती कार खरीदने के लिए शोरूम लेकर महिला को गई। कार पसंद आने पर एक माह बाद खरीदने की बात कही।
एक माह बाद युवती ने कार खरीदने के लिए विधवा से 5 लाख रुपए (Big fraud by girl) की मांग की। युवती ने कहा कि केवाईसी नहीं होने से मेरे खाते से रुपए निकल नहीं रहे हैं। एक दो-दिन बाद आधार अपडेट हो जाने के बाद बैंक से रुपए निकालकर वापस दे दूंगी। महिला ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और आकर बैंक ऑफ इंडिया से ढाई लाख रुपए चेक के माध्यम से उसने निकाला और युवती को दे दिए। इसके बाद एसबीआई बैंक से ढाई लाख रुपए निकालकर दिए।
पीडि़ता ने बताया कि मैं उसे चेक के माध्यम से रुपए (Big fraud by girl) देने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया था। उसने बैंक से कैश निकलवाकर लिया। पीडि़ता का कहना है कि काफी दिन होने के बाद भी वह रुपए नहीं लौटा रही है।
वह टालमटोल कर रही है। इससे परेशान पीडि़ता शुक्रवार को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने गांधीनगर थाना पहुंची थी। इधर पुलिस ने युवती के खिलाफ अपराध दर्ज करने के बजाए पीडि़ता को कोर्ट जाने की सलाह दी।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग