Friend murder: बारात में आए दोस्त की डंडे और टांगी से मारकर हत्या, फिर डेढ़ किमी दूर डबरी में फेंक दी लाश

अंबिकापुर/उदयपुर. सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोतका जमतीपारा में एक युवक ने अपने ही दोस्त की टांगी और डंडे से वारकर हत्या कर दी। हत्या (Friend murder) के बाद आरोपी ने शव को करीब डेढ़ किलोमीटर दूर 2 फीट पानी से भरी डबरी में फेंक दिया। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। पड़ोस में शादी का कार्यक्रम होने के कारण रात में किसी को घटना की भनक नहीं लगी। सूचना पर पुलिस सोमवार की सुबह मौके पर पहुंची और पंप से पानी खाली कराकर डबरी से युवक का शव निकलवाया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।