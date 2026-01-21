Land fraud: 6 एकड़ सरकारी जमीन का कलेक्टर से परमिशन दिलाने के नाम पर 13.30 लाख की ठगी

शहर के बिलासपुर चौक निवासी दीपक अग्रवाल ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। पीडि़त के अनुसार मठपारा निवासी दिनेश गुप्ता, दरिमा निवासी जीतू घासी, लुण्ड्रा (Land fraud) अमगांव निवासी सूरज घासी, फतीराम घसिया, ग्राम चिरगा निवासी सोहर, नईहर साय उर्फ केन्दू एवं दशमेत ने उसे ग्राम मोहरा एवं अमगांव, तहसील लुण्ड्रा क्षेत्र में शासकीय भूमि दिखाकर कलेक्टर परमिशन के माध्यम से 6 एकड़ भूमि दिलाने का भरोसा दिया था।