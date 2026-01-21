Paddy procurement rule changed: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बदल गया नियम, अब किसानों को करना होगा ये काम

आदिम जाति सेवा समितियों से धान उठाव (Paddy procurement rule changed) की रफ्तार धीमी है। इससे कई समितियों में धान रखने के लिए जगह नहीं बची है। हालांकि, रेकॉर्ड में 51325 टन का डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) जारी कर दिया गया है। जबकि 52 हजार 921 टन समितियों में धान पड़ा हुआ है। इससे कई समितियों में धान बेचने आने वाले किसानों को तौल करने पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है।