Paddy procurement: धान खरीदी केंद्र प्रभारी को किया गया निलंबित, ऑफिसर बोले- ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त

बैकुंठपुर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पटना में धान खरीदी कार्य में नियम का उल्लंघन और मनमाने तरीके से खरीदी करने वाले खरीदी प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा को निलंबित (Paddy procurement) कर दिया गया है। सहकारिता एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम 15 जनवरी को पटना उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जारी धान खरीदी नीति के विपरीत कार्य करने की पुष्टि हुई।