Paddy procurement: काम पर नहीं लौटे समिति प्रबंधक, लगा एस्मा, इन 8 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

कलेक्टर कार्यालय(खाद्य शाखा) ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy procurement) करने वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। सहकारिता विभाग नवा रायपुर के निर्देश पर समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की जगह कृषि और उद्यान विभाग के 14 अधिकारी को समिति प्रबंधक सह धान खरीदी प्रभारी का अस्थायी प्रभार सौंपा गया है] जो धान खरीदी केंद्र धौराटिकरा, जामपारा, सरभोका, तरगंवा, झरनापारा, सलबा, रजौली, सोनहत, रामगढ़, बंजारीडांड़, पोड़ी, जिल्दा और बैमा में जिम्मेदारी निभाएंगे।