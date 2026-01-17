Pregnant girl died: युवती ने खाई गर्भपात की गोली, हो गई मौत, कुछ दिन बाद ही होने वाली थी शादी

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरईडीह निवासी एक युवती की गर्भपात की दवा खाई थी। परिजन द्वारा पहले तो उसका झाडफ़ूंक कराया जा रहा था, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे शहर के होलीक्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां उपचार के दौरान मौत (Pregnant girl died) हो गई। बताया जा रहा है कि युवती की शादी पिछले साल ही तय हुई थी। यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस लडक़े से उसकी शादी तय हुई थी, उससे उसका मिलना-जुलना भी था।