17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Pregnant girl died: युवती ने खाई गर्भपात की गोली, हो गई मौत, कुछ दिन बाद ही होने वाली थी शादी

Pregnant girl died: गर्भपात की दवा खाने से बिगड़ गई थी तबीयत, परिजनों को नहीं थी इसकी जानकारी, जब अस्पताल पहुंची तब पता चला कि वह 1 माह की गर्भवती है

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 17, 2026

Pregnant girl died

Demo pic of girl body

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरईडीह निवासी एक युवती की गर्भपात की दवा खाई थी। परिजन द्वारा पहले तो उसका झाडफ़ूंक कराया जा रहा था, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे शहर के होलीक्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां उपचार के दौरान मौत (Pregnant girl died) हो गई। बताया जा रहा है कि युवती की शादी पिछले साल ही तय हुई थी। यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस लडक़े से उसकी शादी तय हुई थी, उससे उसका मिलना-जुलना भी था।

मृतिका के पिता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2025 में बेटी का रिश्ता ग्राम डुमरडीह, धौरपुर निवासी अमर अगरिया से तय हुआ था। परिजनों के अनुसार युवती (Pregnant girl died) पिछले 10-15 दिनों से बीमार थी और गांव में झाड़-फूंक कराया जा रहा था।

12 जनवरी को तबीयत अधिक बिगडऩे पर फुआ और होने वाला पति उसे होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, जहां जांच में युवती के एक माह के गर्भवती (Pregnant girl died) होने की जानकारी मिली। बताया गया कि करीब 30 दिन पहले उसने गर्भपात की दवा का सेवन किया था, जिसकी जानकारी परिजनों को नहीं थी। इलाज के दौरान 16 जनवरी को युवती की मौत हो गई।

Pregnant girl died: गर्भपात की दवा ने ली जान!

पिता ने दवा सेवन से मृत्यु की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह बात भी सामने आ रही है कि युवती का अपने मंगेतर से मिलना-जुलना था। युवती के गर्भवती (Pregnant girl died) होने के पीछे की वजह भी वही बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Elephant attack: हाथी ने युवक को सूंड से उठाकर पटका, फिर छोडक़र चला गया जंगल की ओर, ऐसी हो गई हालत
सुरजपुर
Elephant attack

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 04:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Pregnant girl died: युवती ने खाई गर्भपात की गोली, हो गई मौत, कुछ दिन बाद ही होने वाली थी शादी

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Hasdev coal block protest: प्रदर्शनकारी बोले- हसदेव के परसा कोल ब्लॉक में फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव बनाकर ली वन स्वीकृति

Hasdev coal block protest
अंबिकापुर

Young girl kidnapping: Video: कार सवार 4 युवकों ने युवती का किया अपहरण, शादीशुदा युवक करना चाहता था शादी

Kidnapping in car
अंबिकापुर

Helmet Bank: अंबिकापुर में महिलाओं ने शुरु किया हेलमेट बैंक, बचेगी वाहन चालकों की जान, पुलिस ऑफिसरों ने की सराहना

Helmet Bank
अंबिकापुर

Bulldozer action: कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिए 6 कब्जाधारियों के मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर, 60 साल से थे काबिज

Bulldozer action
अंबिकापुर

Protest for road: Video: शहर की खराब सडक़ों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा- महोत्सवों में खर्च की जा रही बड़ी राशि, कब मनेगा सडक़ महोत्सव?

Protest for road
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.