Mother-child died: प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजन बोले- सब तो ठीक था, डिलीवरी रूम में ऐसा क्या हुआ कि चली गई जान

अंबिकापुर। एमसीबी जिले के पोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साजा पारा पोड़ी की रहने वाली एक गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की इलाज के दौरान मौत (Mother-child died) हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने परिजनों का बयान लेकर जांच शुरू कर दी है।