Cold break record: 49 दिन बाद न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री के ऊपर, ठंड ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड

मौसम विशेषज्ञ के अनुसार किसी क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान लगातार कई दिनों तक 10 डिग्री से नीचे बना रहे तो उसे कड़ाके की ठंड माना (Cold break record) जाता है। इस वर्ष यह स्थिति लंबी अवधि तक बनी रही, जिससे जनजीवन, स्वास्थ्य और दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1975-76 में 47 दिन, 1970-71 में 46 दिन था वहीं 2 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक यह अवधि बढक़र 49 दिन हो गई, जो नया रिकॉर्ड है।