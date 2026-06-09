Brutal Murder Case: साले की हत्या कर बोरे में बांधी लाश, फिर पिता के साथ मिलकर डेम में फेंका, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बांगो बांध के डुबान क्षेत्र छोटे छुरी में 11 सितंबर 2021 को एक युवक की लाश मिली थी। उसके गले में रस्सी बंधी थी। पुलिस ने उसकी शिनाख्त करने के बाद छानबीन की तो पता चला कि युवक की हत्या (brutal murder) उसके ही जीजा ने की है। पुलिस ने आरोपी जीजा और उसके पिता को गिरफ्तार किया था। हत्या करने के बाद आरोपी ने पिता के साथ मिलकर शव को बोरे में भरा और साइकिल समेत डेम में फेंक दिया था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर द्वारा की गई। इसमें 5 जून को अहम फैसला सुनाते ही न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास तथा उसके पिता को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।